Аэропорт Пулково сделал зону для курения платной

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково ввели плату за пользование зоной для курения. Информацию об этом «Фонтанке» подтвердили в пресс-службе воздушной гавани.

Представители Пулкова отметили, что аэропорты не обязаны предоставлять бесплатные места для курения, при этом их содержание требует определенного бюджета, который затрачивается на уборку и обслуживание.

Стоимость посещения зоны для курения составила 500 рублей. Это цена за одно пользование комнатой, то есть при желании покурить во второй раз спустя некоторое время платить придется заново.

Ранее главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин развеял миф о курении как о способе снять стресс. По словам специалиста, на самом деле никотин является психостимулятором и способен только усилить тревогу.