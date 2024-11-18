«Неудачно высказался». Милонов объяснил призыв депутата рожать, пока «работает рожалка»

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков, призвав рожать, «пока рожалка работает», просто неудачно выразился. Об этом в беседе с 360.ru заявил его коллега Виталий Милонов.

Ранее Ильтяков выступил категорично против абортов в России и призвал женщин рожать, пока «рожалка работает».

«Вообще Ильтяков — человек очень негрубый, достаточно спокойный. Может быть, неудачно высказался. Безусловно, выражение не самое удачное, что говорить. Надеюсь, никто не вкладывал в это негативный контекст. Бывает, люди неудачно высказываются. Это ведь не отражает его негативное отношение, просто неудачно выразился», — объяснил ситуацию Милонов.

Сам Ильтяков заявил сегодня, что своим призывом «рожать, пока рожалка работать» не собирался никого оскорблять. Тем, кто увидел что-то обидное в его словах, парламентарий посоветовал пройти курс анатомии.