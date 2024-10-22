Несовершеннолетний сын Кадырова пулеметной очередью нарисовал сердечко

Сын главы Чечни Адам Кадыров пулеметом Калашникова изобразил в небе сердечко

Фото: РИА «Новости»

Начальник службы безопасности главы Чечни 16-летний Адам Кадыров при помощи ручного пулемета изобразил в небе число 13 в сердечке. Видео его необычного увлечения показал Telegram-канал «Грозный-Информ».

Авторы ролика назвали стрельбу Кадырова «уникальным подходом к созданию символов в небе». Подросток надел наушники, вооружился ручным пулеметом Калашникова и выпустил очередь в ночное небо.

Трассирующие патроны оставили яркие следы. Таким способом Кадыров-младший несколько раз изобразил число 13, а затем обвел его в сердечко.

По информации канала «Грозный-Информ», возглавляемая сыном главы Чечни команда «К.Р.А. С. Б» победила на XX Открытом чемпионате по тактической стрельбе среди силовых подразделений памяти Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Кроме должности в службе безопасности главы Чечни Кадыров-младший курирует Российский университет спецназа и имеет множество наград.

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