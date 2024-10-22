Несовершеннолетний сын Кадырова пулеметной очередью нарисовал сердечко

Начальник службы безопасности главы Чечни 16-летний Адам Кадыров при помощи ручного пулемета изобразил в небе число 13 в сердечке. Видео его необычного увлечения показал Telegram-канал «Грозный-Информ» .

Авторы ролика назвали стрельбу Кадырова «уникальным подходом к созданию символов в небе». Подросток надел наушники, вооружился ручным пулеметом Калашникова и выпустил очередь в ночное небо.

Трассирующие патроны оставили яркие следы. Таким способом Кадыров-младший несколько раз изобразил число 13, а затем обвел его в сердечко.