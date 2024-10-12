Младший сын Кадырова построил на плацу бойцов СОБР «Ахмат»

Бойцы спецподразделения «Ахмат» провели построение на плацу учебно-тренировочного центра в селе Ахмат-Юрт. Всем процессом командовал младший сын главы Чечни Адам Кадыров. Видео опубликовал глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале .

Он пояснил, что сын провел построение личного состава в качестве главного куратора специализированного учебно-тренировочного центра спецподразделения.

«Адам поблагодарил бойцов за безупречное выполнение поставленных перед ними задач. Ребята активно тренируются, повышают свой профессиональный уровень», — написал Кадыров.

Он добавил, что по его поручению сын вручил высшую награду республики — Орден Кадырова командиру подразделения Тимуру Эдилову, а личному составу передал новые служебные машины, а также поощрил сотрудников учебного центра.

Кадыров также поблагодарил бойцов за службу и пожелал им успехов в работе на благо России и Чечни.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пообещал, что все ответственные к взрыву на автозаправке в Грозном понесут ответственность за гибель четырех человек. Он подчеркнул, что на месте пожара работают следователи, которые установят причину возникновения огня и последующей детонации цистерны с топливом. Также глава региона принес слова соболезнования семьям и близким погибших.

Взрыв на АЗС в Байсангуровском районе Грозного прогремел днем в субботу, 12 октября. На месте погибли двое взрослых и двое детей. Причиной детонации стал охвативший станцию пожар. От взрывной волны цистерну с топливом выкинуло к жилым домам.