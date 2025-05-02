Неправильная установка мангала грозит дачникам крупными штрафами

Вопрос установки мангала на дачном участке не такой простой, как может показаться. Об этом юрист Ярослав Остапенко рассказал «Абзацу» . Существует четкий список правил, и их нарушение может привести к административной или даже уголовной ответственности.

«Использование открытого огня (включая мангал, костер, жаровню) на частной территории допустимо при соблюдении минимального безопасного расстояния: не менее пяти метров от любых строений и двух метров от легковоспламеняющихся предметов и сухой травы. Для открытого костра без мангала это расстояние увеличивается до 50 метров от построек», — подчеркнул юрист.

Нарушение этих норм карается по статье «Нарушение требований пожарной безопасности» штрафом от 5000 до 15 000 рублей. В период действия особого противопожарного режима сумма санкций увеличивается до 10 000–20 000 рублей.

Юрист подчеркнул, что большое внимание следует уделить конструкции мангала. Нельзя использовать жаровни, которые прогорели, повреждены или неустойчивы.

«Если жаровня имеет отверстия, через которые могут выпасть угли, — это прямое нарушение. Также запрещено готовить пищу на мангале при ветре свыше 10 м/с, что часто игнорируется, но фиксируется инспекторами МЧС при проверках», — сказал он.

На территориях, где есть торфяники, или рядом с хвойными деревьями разводить костры запрещено как из соображений пожарной безопасности, так и в соответствии с природоохранными нормами. В случае выявления нарушений гражданин может быть оштрафован, а также обязан возместить ущерб, если огонь выйдет из-под контроля.

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