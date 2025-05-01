Подмосковный диетолог напомнил способы избежать проблем со здоровьем в праздники

Главный диетолог Минздрава Подмосковья Инна Пичугина рассказала, как правильно есть шашлык, чтобы не навредить здоровью. По ее словам, норма потребления мяса зависит от пола и возраста: для мужчин — это до 180 граммов в день, для женщин — до 150 граммов.

В качестве гарнира врач советует выбирать овощи — кабачки, баклажаны, помидоры, сладкий перец. От картошки лучше отказаться, так как вместе с мясом она тяжело переваривается. Кроме овощей, на столе обязательно должна быть зелень — укроп, петрушка, шпинат.

Пичугина подчеркнула, что сочетание шашлыка и алкоголя может быть опасным. По ее словам, мясо на углях, особенно жирное, и так тяжело усваивается, а алкоголь дает дополнительную нагрузку на сердце, печень и поджелудочную. Также она рекомендовала тем, у кого есть заболевания поджелудочной железы, желчного пузыря, желудка, а также диабет или атеросклероз, вообще отказаться от шашлыка.