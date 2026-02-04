Необычные инсталляции ко Дню святого Валентина появились в Москве

Необычные инсталляции появились в Москве в преддверии 14 февраля. Импровизированные столы и стулья из снега и льда, сервированные на скорую руку свечами и посудой, установили у Москвы-Сити, Северного речного вокзала, в Лужниках и в других узнаваемых столичных локациях — по замыслу они должны стать импровизированными местами свиданий для опоздавших с бронью.

«Иногда люди слишком поздно спохватываются о планах на праздники. Яндекс Еда напомнила москвичам, что спланировать свидание и бронировать столик лучше заранее, а не в последний момент», — рассказала представитель пресс-службы компании.

День святого Валентина — самый популярное в году время для свиданий. Спланировать вечер и забронировать стол можно через приложение — там собраны более 75 тысяч ресторанов.

Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что из-за колоссального спроса некоторые московские заведения ввели крупные невозвратные депозиты за бронь столов.