Необычную татуировку с рунами заметили у Поклонской

У экс-прокурора Крыма Поклонской на спине оказалась татуировка с рунами

Бывший депутат и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская набила на спине татуировку с рунами. Кадры появились в Telegram-канале бывшего политика.

Судя по видео, у женщины есть минимум три татуировки, одна из которых свежая. Она представляет собой рунические знаки, выбитые около фигуры, похожей на «Древо жизни».

Поклонская не уточнила, является татуировка временной или постоянной, однако в публикации есть намек, что она с ней останется надолго.

«Есть ли повод [для фотосессии]? Да, есть», — написала она.

Что на самом деле означают руны вокруг композиции на спине экс-прокурора, неизвестно.

В июне Поклонская показала себя в необычном образе с афрокосичками. Таким образом она поздравила фолк-музыканта Элизбара с днем рождения.

В День русского языка, 6 июня, экс-советник генпрокурора также выложила кадры в платье-вышиванке, подписав их строками из Александра Пушкина.