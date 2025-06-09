Наталья Поклонская показала себя в необычном образе

Советник генерального прокурора, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская опубликовала фотографию с афрокосичками. Снимок появился в ее личном канале в Telegram .

Таким образом Поклонская поздравила с днем рождения фолк-музыканта Элизбара (настоящее имя — Эдуард Шухари), который 9 июня отмечает 53-летие.

«Пусть древние арфа, флейты и чаши лечат души и помогают создавать новую красивую и гармоничную реальность нашего мира», — подписала она.

Ранее 6 июня, в День русского языка, советник генпрокурора выложила фотографию в платье-вышиванке, подписав ее строками из Пушкина. Самого поэта она назвала смелым и мужественным человеком, который «волшебным образом укоренил символы древней памяти наших предков, культуры и традиций славянского народа».