Поклонская выложила фото в платье-вышиванке и процитировала Пушкина

Работы поэта Александра Пушкина стали основой культуры, традиций и характера выросших на его творчестве поколений славянских народов. Такой пост в день рождения классика опубликовала в Telegram-канале советник Генерального прокурора Наталья Поклонская.

В качестве эпиграфа к своему посту она использовала строфу из стихотворения «Кто, волны, вас остановил…».

«Великий поэт, истинно владеющий словом — Александр Сергеевич Пушкин! На его творчестве выросли поколения славянских и других народов мира. Воплощенная в его слове мифологема нашей культуры, традиций и характера заложена в его произведениях», — написала Поклонская.

Она сопроводила запись фотографией в платье-вышиванке из белого льна со шнуровкой у ворота и на концах рукавов.

В конце мая Поклонская рассказала, что бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский планировал, чтобы она баллотировалась в Госдуму от его партии. Она пояснила, что политик даже обратился к спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину с предложением обменяться кандидатами.