Некоторые штрафы в России захотели увеличить на 400%
«Прайм»: Минюст предложил увеличить штрафы за экономические преступления
Минюст предложил увеличить штрафы по 36 статьям Уголовного кодекса России. Об этом сообщил адвокат, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Кирилл Данилов агентству «Прайм».
Штрафы за экономические преступления могут увеличить в сотни раз. Адвокат уточнил, что это напрямую связано с инфляцией в стране и с тем, что действующие санкции не позволяют восстановить социальную справедливость
За причинение имущественного ущерба посредством обмана или злоупотребления доверием взыскание может вырасти с 80 до 400 тысяч рублей (+400%), за мошенничество — с 300 до 500 тысяч рублей (+67%), а за регистрацию незаконных сделок с недвижимостью — с 300 тысяч до 1,5 миллиона рублей (+400%).
«Обоснованность проекта не вызывает сомнений, индексирование позволит вернуться к реальным размерам штрафов, которые задумывал законодатель, определяя их изначально», — подчеркнул Данилов.
Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев ранее заявил, что за неправильную утилизацию живой ели россиянам грозит штраф до четырех тысяч рублей.