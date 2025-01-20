Россиянам напомнили о штрафах за неправильную утилизацию елки

Штраф до четырех тысяч грозит россиянам за неправильную утилизацию живой ели. Об этом РИА «Новости» рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

По словам парламентария, живую ель нельзя выбрасывать в контейнер для твердых коммунальных отходов, потому что она относится к крупногабаритным отходам.

«В стандартные уличные контейнеры можно выбрасывать только некрупногабаритные отходы, размеры которых не превышают 0,5 метров в глубину, длину и ширину. Иначе придется заплатить штраф от 2 до 3 тысяч рублей, а в случае повторного нарушения в течение года — от 3 до 4 тысяч рублей», — заявил он.

Эксперт напомнил, что в обычную мусорку елку можно выбросить, только если ее распилить. Однако сейчас существуют способы утилизировать дерево после новогодних праздников без вреда для природы.

«Ежегодно в крупных городах России создают специализированные пункты, куда можно сдать елку. Их превратят в щепку, которая пойдет для удобрения почвы в парках, или передадут для подстилок и питания животным, например, в зоопарк», — поделился Кошелев.

Кроме того, ель можно закопать во дворе своей дачи, использовать ее в качестве удобрения для растений, отдать в зоопарк, приют для животных или ферму.

В Московской области проходит акция «Сдай на переработку и елки, и иголки!». В специальные пункты сбора можно принести новогоднее дерево до конца января.

Елки, пихты и сосны, собранные в рамках акции, отправят на переработку, где их измельчат в щепу. Полученный материал используют для обсыпки дорожек в парках и скверах. В Химках открыли пять точек сбора.