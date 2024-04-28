Культура 28 апреля 2024, 11:10 «Не верба бьет, а старый грех». История Входа Господня в Иерусалим Церковнослужитель Дудко: в Вербное воскресенье принято освящать вербы в храмах Global Look Press

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Вход Господень в Иерусалим, или в простонародье Вербное воскресенье, — важное событие в православном календаре. Верующие торопятся с утра в церковь с пучками пушистых верб, чтобы освятить их. А впереди самый главный праздник для каждого христианина — Пасха. В истории события, его традициях и правилах всей Вербной недели разбирался 360.ru.

Какого числа начинается Вербная неделя в 2024 году

Вербная неделя, шестая по счету во время Великого поста, — важный период для православных христиан, предваряющий Страстную неделю. Особое значение несут последние дни этой недели: Лазарева суббота и Вербное воскресенье. Их отмечают в память о входе Иисуса Христа в Иерусалим.

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Даты Вербной недели меняются ежегодно, поскольку зависят от даты Пасхи, которая, в свою очередь, определяется по лунному календарю.

В 2024 году Вербная неделя приходится на 22–28 апреля, после наступит Страстная неделя, а затем, 5 мая, верующие отпразднуют Пасху — Светлое Христово Воскресение.

Вход Господень в Иерусалим. История и традиции

В православной традиции Вербное воскресенье официально именуется как Вход Господень в Иерусалим. Это событие символизирует признание Иисуса мессией, пророческое исполнение и начало Его страданий.

Согласно Евангелию, народ встречал Христа, расстилая перед Ним на земле свои одежды и размахивая пальмовыми ветвями в знак уважения и поклонения: «Осанна Сыну Давидову! Благословен Грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!»

Икона / Википедия

Заведующий кафедрой богословия Российского православного университета Михаил Дудко рассказал 360.ru, что люди ждали Иисуса Христа, ведь Он был именно тем Человеком, о котором писали в Ветхом Завете.

«Тот, кто избавит страну и народ от захватчиков — римлян — и освободит Иерусалим. Поэтому, конечно, его встречали с великой радостью», — уточнил он.

Пальмовое воскресенье в Иерусалиме / Global Look Press

Главная традиция в день Входа Господня в Иерусалим заключается в освящении вербовых веток. Важно, чтобы они были натуральными, а не искусственными.

Сама процедура проходит во время Всенощного бдения с Лазаревой субботы на Вербное воскресенье или на утренней службе в последний день недели.

Этот праздник, с одной стороны, очень радостный, потому что люди встречают Господа, с другой — он и печальный, так как предваряет очень печальные события. Недаром в православной традиции он празднуется накануне Страстной седмицы, когда мы вспоминаем страдания Христовы. Михаил Дудко

На богослужении священник окропляет вербу святой водой, в то время как прихожане держат ее в руках вместе с зажженными свечами. После службы освященные ветви ставят дома рядом с иконами.

Aleksandr Schemlyaev / Global Look Press

Кроме того, по традиции принято с утра легко ударять вербой домочадцев, особенно детей, приговаривая «Верба хлест, бей до слез. Не я бью, верба бьет. Будь здоров, как верба».

До VII века существовал интересный обычай — шествия на осляти: патриарх садился на лошадь, украшенную как осел, и шествовал под уздцы, ведомый царем. Впоследствии эту традицию упразднили.

С Вербным воскресеньем связаны различные народные приметы и поговорки, отражающие народную мудрость и наблюдения за природой. Так наши предки пытались предсказать погоду и урожай.

Капелла Скровеньи, Джотто ди Бондоне, фреска / Википедия

Традиции по дням Вербной недели

Понедельник

В первый день Вербной недели теща приходила в дом к зятю с подарками, желая благополучия и счастья. Так люди показывали важность семейных уз и передачу добрых напутствий между родственниками.

В 2024 году Вербный понедельник приходится на 22 апреля. В этот день по православному календарю отмечают память святых Дисана, Мариава, Авдиеса и еще 270 мучеников, принявших смерть за веру от рук царя Сапора II.

Вспоминают и других святых: Евпсихия Кесарийского, Гавриила Фомина и преподобномученика Вадима Персидского, чья непоколебимость и верность христианской вере стали примером для многих последователей.

Вадим Персидский / Википедия

Вторник

Священномученик Григорий V, патриарх Константинопольский, жил и служил в сложный период истории, когда христиане подвергались сильному давлению со стороны власти Османской империи. Его жизнь и мировоззрение оказались в центре политических и социальных потрясений того времени.

Будучи духовным лидером, он стал символом стойкости для многих верующих. Казнь Григория V в день Пасхи 1821 года глубоко потрясла христианское сообщество и стала значимым событием в истории православия. Его память увековечили 23 апреля — как напоминание о жертве и несгибаемой вере перед лицом преследований. Это второй день Вербной недели.

Патриарх Григорий V / Викимедиа

Среда

В Вербную среду, 24 апреля, православные христиане будут вспоминать жизнь и дела преподобного Иакова Железноборовского и его ученика Иакова Брылеевского, который запомнился как основатель Брылеевской пустыни в честь праздника Введения Пресвятой Богородицы во храм.

В этот день также почитают священномученика Антипу, епископа Пергамской церкви, ученика апостола Иоанна Богослова. Его жизнь и проповеди стали символом отхода от идолопоклонства.

Антипа Пергамский / Википедия

Четверг

В четверг, 25 апреля, вспоминают епископа Василия Парийского, боровшегося против ересей и тех, кто уничтожал иконы. Несмотря на гонения, голод и лишения, Василий сохранил веру и убеждения.

Этот день также посвящен Муромской иконе Божией Матери, у которой особая история. По преданию, князь Константин привез этот святой образ из Киева в Муром в начале XII века. Встреча с язычниками, готовыми убить князя за его веру, привела к чудесному обращению: еретики, ощутив благодать, исходящую от иконы, отказались от своих намерений и приняли христианство.

Муромская икона Божией Матери / Википедия

Пятница

Вербная пятница, которая в 2024 году выпадает на 26 апреля, отражена в православном календаре как день памяти мученицы Фомаиды Египетской. В народе она получила прозвище Фомаида Медуница.

День связан с началом цветения медуницы. Святая Фомаида почитается за ее непоколебимое целомудрие и верность супругу даже под угрозой смерти.

Лазарева Суббота

В преддверии своего последнего прихода в Иерусалим Иисус совершил чудо, воскресив праведного Лазаря. Святой умер и был погребен в селе Вифания, где жил с сестрами Марфой и Марией.

Лазарь скончался за четыре дня до прибытия Мессии. Спаситель пришел к его могиле и велел выйти из пещеры, воскресив Лазаря из мертвых.

На Вербную субботу в память об этом чуде люди собирали ветви вербы — символ вечной жизни, — а затем освящали в церкви. Этот день также сопровождался готовкой традиционных блюд: браги, гречневых блинов, каши и рыбного пирога.

Вечером молодежь ходила по домам: пели песни и обращались к хозяевам с просьбами открыть ворота, чтобы символическими ударами вербы принести здоровье и благополучие, желая сил и счастья.

Воскрешение Лазаря, византийская икона. / Википедия

Вербное воскресенье

Главное торжество Вербной недели, которое предваряет Страстную седмицу, приходится на 28 апреля.

Воскрешение Лазаря поразило людей, а новость об этом чуде быстро распространилось до Иерусалима. Когда спустя несколько дней Христос прибыл в священный город, народ встретил Его с пальмовыми ветвями, приветствуя как царя и Спасителя.

Aleksandr Schemlyaev / Global Look Press

Что можно и нельзя делать в Вербное воскресенье

Вербное воскресенье — важный день, в который наши предки отказывались от мирских занятий, в том числе работы и домашних дел.

В Вербное воскресенье Церковь делает послабление в посте, разрешая включать в рацион рыбу.

Великий пост предполагает не только воздержание от определенных видов пищи, но и призыв к моральному самосовершенствованию: нужно избегать злословия, ссор, алкоголя и увеселительных мероприятий.

Dmitry Chasovitin / Global Look Press

Следующая за Вербным воскресеньем Страстная неделя — наиболее строгий период Великого поста, кульминацией которого становится празднование Пасхи, или Светлого Христова Воскресения.

В течение всей Вербной недели Церковь рекомендует уделять особое внимание состоянию души, чаще посещать храмы, при возможности сходить на кладбище и навести порядок на могилах усопших.

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