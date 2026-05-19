Нейросетевые семена заполонили российские маркетплейсы

В России начали продавать семена со сгенерированными ИИ характеристиками

Россиян начали массово обманывать при продаже семян и саженцев, используя сгенерированные искусственным интеллектом изображения. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на Общественную потребительскую инициативу.

Накануне дачного сезона продавцы предложили россиянам купить растения с неправдоподобными свойствами — «тигровые груши», «малино-клубничные деревьях», красно-черных яблонях с мякотью цвета угля и деревьях «колоновидной смородины».

Изображения таких плодов сгенерировали нейросети. Под их видом покупателям выслали копеечные семена обычной травы или простые саженцы.

«Мы столкнулись с принципиально новой, циничной формой обмана граждан, которую можно назвать технологическим мошенничеством. Это не просто введение в заблуждение — это преднамеренный обман, поставленный на поток», — пояснил глава ОПИ Олег Павлов.

Общественники обратились в МВД и Генпрокуратуру с просьбой провести проверку таких продавцов и привлечь виновных к ответственности. Они указали, что продажа волшебных растений нарушает закон «О семеноводстве» и закон «О защите прав потребителей».

О такой схеме мошенничества ранее предупреждал эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов.