Профессор Вехов отметил, что в преддверии дачного сезона мошенники обманывают садоводов на маркетплейсах с помощью ИИ

Эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов рассказал радио Sputnik о том, как мошенники обманывают садоводов и дачников с помощью нейросетей.

По словам специалиста, в преддверии дачного сезона активизировались мошенники. Они соблазняют доверчивых садоводов яркими рекламными картинками растений, созданных с помощью искусственного интеллекта.

«В связи с началом дачного сезона, закупкой многими дачниками саженцев и семян для посадки в текущем году очень много развелось мошенников, которые используют нейросети и программы, основанные на искусственном интеллекте для генерирования несуществующих плодов, растений и деревьев», — отметил профессор кафедры «Безопасность в цифровом мире» МГТУ имени Баумана Виталий Вехов.

По словам профессора, если вас обманули, вернуть деньги не сложно: в законодательстве все правила четко прописаны. Однако зачастую мошенники закрывают свои магазины после продажи определенного количества товаров и не возвращают средства покупателям.