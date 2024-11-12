Не вставшим на воинский учет студентам заблокировали вход в РЭУ имени Плеханова

Shot: парней, не вставших на воинский учет, не пустили в университет Плеханова

В Москве некоторым студентам РЭУ имени Плеханова закрыли вход в учебное заведение. Причина — молодые люди не встали на воинский учет в положенное время, сообщил Telegram-канал Shot .

«Сейчас на пары в экономический универ в Москве не могут пройти несколько парней. Пропуска не сработали, а охрана их не пускает», — написали авторы публикации.

Один из студентов рассказал, что в подтверждение того, что он встал на учет, его попросили принести повестку из военкомата, но даже это не помогло. Он все еще не может посещать занятия. Сейчас ребята пытаются связаться с деканатом.

Однако, как сообщили Shot в пресс-службе университета, подобных изменений не было.

Осенний призыв продлится с 1 октября по 31 декабря. Отправка новобранцев на сборные пункты началась с 15 октября. Ранее стало известно, что в осенний призыв россияне получат электронные повестки. Пока онлайн-реестр воинского учета работает в тестовом режиме.