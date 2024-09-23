Россияне в осенний призыв получат электронные повестки
Картаполов: электронные повестки начнут действовать с осени в трех регионах РФ
Осенний призыв стартует в России 1 октября, военнообязанные будут получать бумажные повестки. Однако в трех регионах начнут рассылать электронные, сообщил «Интерфаксу» председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«В трех регионах будет проводиться тестирование единого реестра военнообязанных: это Рязанская область, Республика Марий-Эл и, по-моему, Сахалин», — сказал он.
Картаполов пояснил, что в осенний призыв могут приходить бумажные и электронные повестки, пока реестр воинского учета будет функционировать в тестовом режиме.
По словам депутата, сейчас необходимо наработать методологию применения реестра, чтобы 1 января 2025 года он работал в полном объеме. После этого его передадут на эксплуатацию Минобороны.
Президент России Владимир Путин разрешил ФСБ принимать участие в отборе призывников на службу. Такие меры приняли для комплектования российских органов безопасности.