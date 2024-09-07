«Не получилось». В ГД отреагировали на отказ Запада разрешить ВСУ бить вглубь России

Запад отказал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в его просьбе разрешить бить вглубь России, взвесив риски. Таким мнением с Lenta.ru поделился депутат Госдумы Алексей Чепа.

Зеленский предпринял все действия для того, чтобы на встрече на авиабазе Рамштайн ему согласовали удары по территории России.

«Это не получилось. Потому что Запад реально взвешивает опасность того, что они уже подвели мир к грани», — подчеркнул Чепа.

По его словам, подобная конфронтация не входит в планы Соединенных Штатов. Американцы удерживают конфликт на таком уровне, при котором Украина и Россия истощают свои экономики.

Зеленский ранее призвал Запад отправить стране дальнобойные ракеты. ВСУ необходимо иметь такой потенциал для противостояния ВС России, объяснил он.