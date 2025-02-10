Социалог Козырев: капитализму выгода от женщин нужна здесь и сейчас

Проблему кадрового дефицита на рынке труда могут решить женщины. К такому вывод пришли аналитики «Экопси Консалтинг», в своем исследовании они назвали женщин «новым золотом» . Доктор социологических наук, профессор кафедры социологии РХТУ имени Менделеева Геннадий Козырев в беседе с ведущей 360.ru Екатериной Малашенкой указал на ошибку такого подхода.

Ученый выразил уверенность, что, что такое решение продиктовано исключительно требованиями капитализма, который превратит женщин в рабов, загоняя их на тяжелую работу. Допустить такого в развитом государстве нельзя.

«Эти мудрецы, назвавшие женщин новым золотом — чисто капиталистический подход, который пытается из женщин пытается сделать виток своей наживы», — сказал он.

Козырев отметил, что капитализм — это путь освоения ресурсов, как человеческих, так и остальных. Он движется вширь, старается эксплуатировать там, где легче наживу взять.

«Ему до лампочки, будут рожать женщины или нет, нужна выгода здесь и сейчас. Вот он кинет такую замануху — давайте женщин завлекать, чтобы они были крановщиками или автобусниками», — добавил социолог.

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