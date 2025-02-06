Путин поручил исключить устаревшие и архаичные курсы из программ вузов

Устаревшие и архаичные курсы необходимо исключить из образовательной программы в российских вузах. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию.

«Одновременно стоит убрать устаревшие, порой просто архаичные, курсы, программы, не отвечающие потребностям экономик», — подчеркнул глава государства.

Он назвал это одной из ключевых причин, по которой студенты теряют интерес к будущей профессии или вовсе бросают учебу. На некоторых инженерных направлениях с незаконченным высшим образованием остаются до 40% студентов, напомнил Путин.

В Кремле 6 февраля состоялась торжественная церемония вручения премий молодым ученым в области науки и инноваций за 2024 год. После мероприятия президент пригласил лауреатов на чай. Награды получили Кирилл Мартинсон и Вадим Попков из Физико-технического института имени Иоффе Российской академии наук.