Женщин назвали «новым золотом» на дефицитном рынке труда

Женщины могут стать «новым золотом» на рынке труда на фоне кадрового кризиса в производственных отраслях. Об этом сообщили аналитики консалтинговой компании «Экопси Консалтинг», результаты исследования появились в распоряжении РБК .

Специалисты назвали два условия: отказ от гендерных стереотипов при найме и создание более дружественных условий для студенток, матерей и пенсионерок в виде гибкого графика и сокращенных смен.

Пока аналитики наблюдают обратную тенденцию. Сейчас в топе самых высокооплачиваемых позиций «мужские» профессии — электромонтеры, электрогазосварщики и крановщики. Самый интенсивный рост зарплаты зафиксировали у грузчиков.

Ранее президент России Владимир Путин поручил исключить из образовательных программ вузов устаревшие и архаичные курсы. Он назвал их одной из причин потери интереса к будущей профессии у студентов.