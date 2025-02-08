Женщин назвали «новым золотом» на дефицитном рынке труда

Женщины могут стать «новым золотом» на рынке труда на фоне кадрового кризиса в производственных отраслях. Об этом сообщили аналитики консалтинговой компании «Экопси Консалтинг», результаты исследования появились в распоряжении РБК.
Специалисты назвали два условия: отказ от гендерных стереотипов при найме и создание более дружественных условий для студенток, матерей и пенсионерок в виде гибкого графика и сокращенных смен.
Пока аналитики наблюдают обратную тенденцию. Сейчас в топе самых высокооплачиваемых позиций «мужские» профессии — электромонтеры, электрогазосварщики и крановщики. Самый интенсивный рост зарплаты зафиксировали у грузчиков.
Ранее президент России Владимир Путин поручил исключить из образовательных программ вузов устаревшие и архаичные курсы. Он назвал их одной из причин потери интереса к будущей профессии у студентов.
Делегация из Можайска приняла участие в патриотической эстафете в Одинцове
Более 30 человек пропали без вести во время оползня в Китае
Макрон решил увеличить число специалистов в области ИИ
Заупокойную службу в память о героях СВО провели храме в Можайске
В Калининграде арестовали мать мальчика, убитого в Черняховске
Качество уборки территорий проверили в 8 округах Подмосковья за неделю
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте