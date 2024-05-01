«Не можем рисковать». Парад Победы отменили в Удмуртии | 360°

Общество 01 мая 2024, 14:33 «Не можем рисковать». Парад Победы отменили в Удмуртии Глава Удмуртии Бречалов заявил об отмене парада Победы в республике Dmitry Golubovich/Global Look Press

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В Удмуртии решили отменить парад Победы на 9 Мая. Об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Александр Бречалов.

Он назвал это решение «очень непростым», но необходимым. Бречалов пояснил, что парад — важная для республики традиция, но Удмуртия — «оборонный, стратегический важный регион», где «планируются разного рода провокации».

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«Большая часть участников парада — это дети. Мы не можем так рисковать и не дадим противнику возможность поднять боевой дух за счет наших детей. <…> Друзья, надеюсь на ваше понимание и поддержку. Нет ничего важнее безопасности», — подчеркнул он.

Глава Удмуртии добавил, что все службы находятся в режиме повышенной готовности.

Отмена парада не помешает жителям вспомнить своих героев, кроме того, акция «Бессмертный полк» пройдет онлайн, отметил Александр Бречалов. Каждого ветерана обязательно поздравят — для них уже начали проводить концерты во дворах. Традиционный смотр-конкурс «Равняемся на героев» пройдет, скорее всего, в июне.

Ранее шествие «Бессмертного полка» отменили в Киргизии.