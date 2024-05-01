Шествие «Бессмертного полка» в Киргизии отменили | 360°

Мир 01 мая 2024, 13:53 Шествие «Бессмертного полка» в Киргизии отменили МВД Киргизии сообщило об отмене шествия «Бессмертного полка» Elena Dunn/Global Look Press

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Шествие «Бессмертного полка» в 2024 году в Киргизии отменили из соображений безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел республики.

«Учитывая угрозы общественной безопасности, Кыргызстан принял решение не проводить марш „Бессмертный полк“», — указано в сообщении.

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Жителей призвали с пониманием отнестись к мерам безопасности. Министерство стремится предотвратить риски совершения преступлений в местах массового скопления людей.

Ранее парады Победы и шествие «Бессмертного полка» из-за угрозы терактов отказались проводить в Приднестровье, сообщал RT. Жителям предложили прийти 9 Мая с портретами фронтовиков и цветами к мемориалам в населенных пунктах.

В России традиционные праздничные мероприятия не отменили. В Москве участниками Парада Победы станут свыше девяти тысяч человек и 75 единиц техники. Также россиян пригласили посетить выставку техники, взятой при проведении спецоперации на Украине.