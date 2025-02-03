«Не можем этого допустить». Николаса Кейджа вновь напугали роботы
Николас Кейдж жестко раскритиковал искусственный интеллект в кино
Американский актер Николас Кейдж выступил с решительным протестом против внедрения искусственного интеллекта в кинематограф. Артиста процитировало издание Variety.
Кейдж высказался со сцены после того, как получил «Оскара» за главную мужскую роль в «Герое наших Снов» ( Dream Scenario ) — абсурдной комедийной антиутопии. Артист назвал фильм одним из любимых в своей карьере и затем добавил, что обеспокоен ситуацией с искусственным интеллектом в киноиндустрии.
Мы не должны позволять роботам мечтать за нас. Они не могут отражать реальные чувства <…> Если актер позволяет ИИ искажать его игру, вся честность, чистота и правда искусства будут заменены только финансовыми интересами. Мы не можем этого допустить.
Николас Кейдж
Актер
По мнению артиста, задача любого искусства — отражать внешние и внутренние истории человеческого состояния посредством очень человеческого вдумчивого и эмоционального процесса воссоздания. Робот же, считает Николас Кейдж, на это не способен.
«Если мы позволим роботам делать это, у фильма не будет сердца. В конечном итоге он потеряет остроту и превратится в кашу. Не будет человеческого ответа на жизнь, какой мы ее знаем», — добавил Кейдж.
Николас Кейдж уже не в первый раз призывает артистов бороться с искусственным интеллектом. Осенью 2024 года он также говорил, что такие технологии «хотят отобрать работу» у актеров.