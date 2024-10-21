Николас Кейдж призвал артистов бороться с ИИ
Актер Николас Кейдж: искусственный интеллект хочет отобрать у актеров работу
Актер Николас Кейдж призвал молодых артистов не поддаваться давлению работодателей, если они предлагают использовать искусственный интеллект для «улучшения» актерской игры. Его процитировало издание Deadline.
Кейдж поделился своим беспокойством по поводу использования технологии EBDR, которой обрабатывают игру настоящего актера, на 25-м кинофестивале в Ньюпорт-Бич.
«Для меня съемка в кино — это во многом ручной, органичный процесс, создающийся с нуля, идущий от воображения, состоящий из мыслей, обдумывания, оттачивания и подготовки», — сказал он.
По словам Кейджа, технология EBDR хочет отобрать у актеров инструмент работы, но они не «прячутся за гитарами и барабанами, а играют».
Ранее американский актер поделился своим самым ранним воспоминанием. Кейдж заявил, что помнит себя во время нахождения в утробе матери.