Николас Кейдж призвал артистов бороться с ИИ

Актер Николас Кейдж призвал молодых артистов не поддаваться давлению работодателей, если они предлагают использовать искусственный интеллект для «улучшения» актерской игры. Его процитировало издание Deadline .

Кейдж поделился своим беспокойством по поводу использования технологии EBDR, которой обрабатывают игру настоящего актера, на 25-м кинофестивале в Ньюпорт-Бич.

«Для меня съемка в кино — это во многом ручной, органичный процесс, создающийся с нуля, идущий от воображения, состоящий из мыслей, обдумывания, оттачивания и подготовки», — сказал он.

По словам Кейджа, технология EBDR хочет отобрать у актеров инструмент работы, но они не «прячутся за гитарами и барабанами, а играют».

Ранее американский актер поделился своим самым ранним воспоминанием. Кейдж заявил, что помнит себя во время нахождения в утробе матери.