«Не мог пойти на свидание». Журналист Кучер рассказал об алкогольной зависимости

Журналист Кучер: были месяцы, когда я выпивал каждый день

Журналист Станислав Кучер* на протяжении нескольких месяцев страдал от алкогольной зависимости. Подробности он рассказал в видео, опубликованном на личном YouTube-канале .

«Знаю, что такое алкоголь и алкоголизм. Потому что были в моей жизни месяцы, когда я выпивал каждый день. Были времена, когда я на свидания не мог пойти, не выпив при этом, не снабдив себя допингом», — признался Кучер.

Он добавил, что алкоголь сказался на развитии карьеры журналиста: без выпивки накануне ему было сложно приступить к делам.

После того как Кучер* прекратил регулярно употреблять спиртное, его круг общения заметно изменился. Он перестал поддерживать связь с людьми, которых прежде считал друзьями, а теперь увидел в них скорее собутыльников.

Ранее нарколог Руслан Исаев напомнил, что алкогольную зависимость у человека можно заподозрить по некоторым внешним признакам. Среди них — дрожь в руках, отеки лица и желтоватый оттенок кожи.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.