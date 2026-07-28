Нарколог назвал внешние признаки алкогольной зависимости

Нарколог Исаев: дрожь в руках и отеки указывают на алкоголизм

Дрожь в руках, отечность лица и желтизна кожи могут указывать на развитие алкогольной зависимости. Об этом нарколог Руслан Исаев рассказал в беседе с Lenta.Ru .

На ранних стадиях зависимости внешние изменения часто отсутствуют. Среди возможных первых симптомов Исаев назвал регулярную утренние отеки, покраснения, расширение сосудов и ухудшение состояния кожи.

По мере развития заболевания у человека появляется дрожание рук, нарушение координации, неустойчивая походка, уменьшение мышечной массы и быстрая утомляемость.

При длительном злоупотреблении алкоголем становятся заметны признаки поражения печени. К ним относят желтизну кожи и белков глаз, сосудистые звездочки, покраснение ладоней, увеличение живота из-за скопления жидкости, сильное похудение и истощение.

«Такие изменения, как правило, говорят уже о серьезном поражении внутренних органов и требуют медицинской помощи», — отметил врач.

Он подчеркнул, что похожие изменения возникают и при других заболеваниях, поэтому поставить диагноз может только специалист.

Ранее нарколог Андрей Тюрин уточнил, что о начальной стадии бытового алкоголизма может также свидетельствовать повышение толерантности к алкоголю и исчезновение рвотного рефлекса.