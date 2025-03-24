Не исполнял, а слушал. Уволенный за рэп полицейский заявил, что его подставили

Экс-полицейский, которого уволили за рэп про работу, не исполнял провокационных песен. Об этом он заявил в беседе с 360.ru.

Мужчина отметил, что хотел восстановить справедливость в суде, но это не принесло результатов.

«Я подал иск, но меня никто не хочет слушать и верить мне. <…> Мне подсунули объяснения, я в них просто расписался, не выпускали из кабинета? пока не распишусь», — рассказал он.

Экс-полицейский отметил, что в суде даже предоставил экспертизу голоса, но его не стали слушать.

«Я не исполняю ничего, а только слушал эти песни», — объяснил собеседник 360.ru.

Мужчина считает, что его подставили. Объяснения, которые он подписал, кто-то составил заранее. Он оставил свою роспись там «по своей неопытности».

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что старшего сержанта уволили за рэп про работу. Он опубликовал в соцсетях песню с жалобами на силовые структуры и работу полицейским. В тексте нашли мат и пропаганду наркотиков.