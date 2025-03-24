Выгоревшего на службе полицейского уволили за рэп про работу

Mash: полицейский лишился работы за рэп с жалобами на профессию

Полицейского уволили за рэп про работу, в песнях он жаловался на свою профессию. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным журналистов, мужчина был старшим сержантом, работал в органах с 2017 года. В какой-то момент столкнулся с эмоциональным выгоранием и начал писать треки, чтобы справиться со стрессом. Песни выкладывал в соцсетях.

Однако творчество не понравилось начальству. Особенно строчка «МВД не мое» в одной из песен полицейского. В итоге новоиспеченного артиста уволили. Помимо жалоб на работу, в его треках нашли мат и пропаганду наркотиков.

С решением руководства оставшийся без работы полицейский не согласился. Он попробовал обжаловать его в суде, однако попытка обернулась неудачей.

Ранее капитана атомной подводной лодки класса Vanguard Королевских ВМС Великобритании уволили с работы за съемку порно в субмарине. Ролик снимали, когда судно находилось в море.