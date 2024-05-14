Стали известны причины смерти журналиста Кононенко | 360°

Эксклюзив 14 мая 2024, 20:42 Стали известны причины смерти журналиста Кононенко Источник 360.ru: журналист Кононенко умер из-за внутреннего кровотечения РИА «Новости»

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Журналист Максим Кононенко скончался в больнице из-за внутреннего кровотечения. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, скорую вызвал сын Кононенко Глеб. Мужчину доставили в Научно-клинический центр № 3 в Троицке.

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«Умер в больнице», — рассказал источник.

О смерти журналиста сообщила его супруга 14 мая. Кононенко умер на 54-м году жизни. Он был автором канала «Специально для RT», ведущим программы «Реальная политика» на НТВ, главредом газеты «Дни.ру», колумнистом РИА «Новости» и «Известий». Многие запомнили его как мистера Паркера из «Живого Журнала».