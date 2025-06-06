Названы виды стажа, увеличивающие пенсию

Северный и льготный трудовой стаж помогут увеличить пенсию. Об этом агентству «Прайм» рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.

По ее словам, льготный трудовой стаж позволит выйти на пенсию раньше официально установленного возраста. К ним относятся работники, занятые на подземных работах, а также работах с особо тяжелыми или особо вредными условиями труда.

Второй вариант — работа в районах Крайнего Севера не менее 15 лет или приравненных к ним районах, но уже не менее 20 лет. В этом случае человек может претендовать на повышающий коэффициент 1,5.

«При наличии спецстажа пенсия может быть выше за счет повышенных тарифов страховых взносов, которые платят работодатели с фонда оплаты труда», — объяснила она.

Финогенова уточнила, что на размер пенсии повлияет также стаж работы в сельской местности. Пенсионеры смогут получать доплату к страховой пенсии по старости или инвалидности в размере 25% к фиксированной выплате. Но для этого нужно, чтобы такой стаж составлял не менее 30 лет. Также при расчет выплат учитывают советский и «дореформенный» стаж.

Ранее ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская рассказала, что пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в июле 2025 года, и инвалиды I группы начнут получать фиксированную выплату в размере 8907,70 рублей с 1 июля.