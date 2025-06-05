Юрист Красовская рассказала, что с 1 июля часть пенсионеров будет получать повышенные выплаты

С 1 июля 2025 года часть пенсионеров начнет получать повышенные выплаты. Какие категории граждан могут рассчитывать на увеличение пенсионных выплат в июле, рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская в беседе с сайтом Life .

Как отметила эксперт, на федеральном уровне повышение коснется тех, кто достиг 80-летнего возраста. Их фиксированная выплата увеличится на 100%, что составит 8907,70 рублей. Такая же сумма будет назначена инвалидам I группы.

Кроме того, надбавки предусмотрены для иждивенцев пенсионеров. Это могут быть дети до 18 лет или до 23 лет, если они учатся и не работают. Размер доплаты составит 1/3 от фиксированной выплаты (2969,23 рубля) на каждого иждивенца, но не более чем на трех членов семьи.

Также в июле повышение получат те, кто уволился с работы в июне 2025 года. Это связано с отсутствием индексации для работающих пенсионеров. Если у пенсионера есть сомнения в размере выплат, он может обратиться в СФР с запросом о подробном расчете, посоветовала Красовская.

Отметим, что с 2026 года СФР начнет устанавливать региональные соцдоплаты к пенсиям. Это упростит систему назначения выплат и снизит нагрузку на соцслужбы.