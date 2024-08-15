Россиянам рассказали, что сделать для безбедной старости

Инвестиции в среднесрочные облигации, акции компаний, драгоценные металлы и валюту позволят россиянам обеспечить старость. Первый заместитель председателя правления РосДорБанка Эдуард Христианов назвал Lenta.ru самые оптимальные виды вложений.

По его мнению, ради получения пассивного дохода на пенсии следует покупать только ту недвижимость, которая дешевле, чем в среднем по рынку. Христианов посоветовал обратить внимание на банковские вклады и ценные бумаги.

«Для инвестирования на фондовом рынке можно рекомендовать выбор между акциями голубых фишек и компаний второго эшелона и среднесрочными облигациями», — сказал он.

Специалист заявил, что в ближайшие один-два года покупать облигации выгодней, чем акции. По его оценкам, следует вкладываться в компании топливно-энергетического сектора, производителей промышленного оборудования и финансовые учреждения. Христианов предложил также потратить деньги на золото и иностранную валюту.

Надежный инструмент инвестирования назвал министр финансов Антон Силуанов. Он посоветовал россиянам вкладываться в облигации федерального займа.