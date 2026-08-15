Названы способы эвакуировать тело альпинистки Наговицыной с пика Победы

Тело российской альпинистки Натальи Наговицыной можно вывезти с пика Победы как минимум двумя способами. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор спасательного отряда Федерации альпинизма России Алексей Овчинников.

По его словам, можно собрать команду из восьми подготовленных альпинистов, которые поднимутся на пик и эвакуируют тело по непростому рельефу. Такую операцию Овчинников назвал уникальной и экстрасложной.

Также можно эвакуировать тело с помощью тяжелого беспилотника, который способен поднимать до 100 килограммов и летать на высоте до семи тысяч метров.

«Тогда шансы хорошие. Главное, чтобы кто-то поднялся, смог извлечь тело из снега и льда, подцепить к беспилотнику и спустить вниз», — уточнил он.

В мае в МЧС Киргизии заявляли, что операция по эвакуации тела Наговицыной будет сопряжена с высоким риском для спасателей. Женщину признали погибшей.