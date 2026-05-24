В МЧС Киргизии оценили риски возможной эвакуации тела Наговицыной с пика Победы

Операция по эвакуации тела российской альпинистки Натальи Наговоцыной, если она состоится, будет сопряжена с крайне высоким риском для спасателей. Об этом РИА «Новости» рассказал представитель МЧС Киргизии.

«Пик Победы является одной из самых сложных и опасных вершин мира, а проведение спасательных и эвакуационных операций на высотах свыше 7000 метров сопряжено с крайне высоким риском для жизни спасателей», — заявил собеседник агентства.

По его словам, проведение любых таких операций в данном районе напрямую зависит от погодных условий, состояния маршрутов и уровня лавинной опасности. Также требуется подготовленная команда профессиональных альпинистов.

При этом в киргизском МЧС отметили, что рассмотрят возможность оказания содействия в эвакуации тела Наговицыной, если будет принято такое решение.

Наговицына застряла на пике Победы со сломанной ногой. У женщины остались сестра Юлия и 28-летний сын Михаил. Супруг 47-летней альпинистки умер от инсульта во время восхождения на вершину Хан-Тенгри близ пика Победы за четыре года до того, как она решила подняться на эту вершину.

Ранее председатель Комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинистов России Александр Яковенко отмечал, что напарнику Наговицыной — Роману Мокринскому — очень повезло. Он выжил и восстановился после тяжелых обморожений рук.