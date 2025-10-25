Названы шесть стран, доступные для посещения без загранпаспорта

Доцент Гареев: российские туристы могут посетить шесть стран без загранпаспорта

Россияне могут посетить шесть стран без загранпаспорта, например, Белоруссию, Армению и Казахстан. Об этом ТАСС рассказал завкафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ имени Плеханова Роман Гареев.

Сейчас для въезда по обычному российскому паспорту доступны такие страны, как Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Армения, Абхазия и Южная Осетия.

«Речь идет о государствах, с которыми у России заключены соответствующие международные договоры», — пояснил он.

Гареев уточнил, что в Армению можно въехать по внутреннему паспорту только в одном случае — путешествовать на самолете. Если пересекать сухопутную границу, то потребуется загранпаспорт.

Список государств, принимающих россиян по внутренним документам не меняется уже долгое время. Ситуация стабильная и вряд ли, по его мнению, изменится в ближайшее время.

Ранее в РЖД сообщили, что с 20 января 2026 года на детей перестанут оформлять билеты на поезда, следующие за границу, по свидетельству о рождении. Только по загранпаспорту.