Билеты на поезд за рубеж для ребенка начнут продавать только по заграннику

РЖД: с 2026 года детям начнут оформлять билеты за рубеж только по загранпаспорту

С 20 января на детей до 14 лет перестанут оформлять по свидетельству о рождении билеты на поезда, следующие за границу. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

«Оформление билетов будет осуществляться только по заграничному паспорту», — уточнили в компании.

Нововведение будет действовать независимо от того, сопровождают ли несовершеннолетнего родители или другие взрослые. Дети, которые отправились за границу до 20 января 2026 года по свидетельству о рождении, смогут вернуться по этому же документу.

Ранее эксперты озвучили полезные советы для тех, кто отправляется в поездку. Специалисты рекомендовали хранить все документы в одном органайзере, чтобы избежать путаницы. Также они призвали заранее составить список необходимых вещей.

Чтобы с документами ничего не случилось, их лучше положить в непромокаемый чехол. Эксперты посоветовали поместить туда паспорт, визы, медстраховку, свидетельство о рождении для детей, а также билеты и бронь отелей.