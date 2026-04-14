Турецкие отельеры ожидают до 6 млн российских туристов в 2026 году

В 2026 году Турция ожидает от 4,5 до шести миллионов российских туристов. Об этом заявил заместитель председателя Ассоциации турагентств Турции Давут Гюнайдын в интервью РИА «Новости» .

«Российский рынок для нас всегда был приоритетным. Мы ожидаем от 4,5 до шести миллионов туристов в этом году», — заявил Гюнайдын.

По словам собеседника агентства, точные прогнозы невозможны из-за конфликтной ситуации на Ближнем Востоке и текущей геополитики. При этом он отметил, что у Турции остаются такие рынки как Германия, Великобритания, Иран.

Ранее директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев рассказал, что Турция, Египет и Россия возглавили список самых популярных летних направлений для российских туристов.