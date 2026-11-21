Качественное молоко не должно иметь осадок и посторонний запах. Выбирая его в магазине, нужно внимательно читать информацию на упаковке. Об этом представители Роскачества сообщили «Известиям» .

Большое количество важной для покупателя информации есть на этикетке. Например, состав. Стандартами допускается сочетание цельного и обезжиренного молока, надписи «Изготовлено из коровьего молока» и «Изготовлено из цельного молока».

Важно, чтобы сама упаковка была целой, а молоко — однородным, без посторонних запахов и осадка. Качественное молоко должно стоять в холодильнике, а не при комнатной температуре на полке.

Ранее врач-терапевт Валентина Волкова предупредила, что некоторые продукты мешают организму усваивать железо. Среди них молоко.