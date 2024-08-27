Названы набравшие самую большую аудиторию фейки в Рунете

Количество фейков в российском сегменте интернета в 2024 году снизилось до восьми миллионов, из которых только половина представляют собой уникальные «произведения», а остальные — перепосты доверчивых пользователей. Об этом в заявили эксперты по противостоянию недостоверной информации социологического IT-центра «Диалог».

Глава АНО «Диалог» Владимир Табак заявил, что фейкоделы потеряли большую часть аудитории, потому что количество перепостов снизилось.

«Аудитория устала от чтения и просмотров новостей по трем китам ложной информации — политика, сетевые слухи и СВО. Но сначала устала от перенасыщения информационной повесткой и только потом научилась различать правду и ложь», — привела слова Табака «Российская газета».

При этом руководитель организации подчеркнул, что создатели недостоверной информации начали использовать технологии искусственного интеллекта для новых вбросов. Это новый вызов для борьбы с распространением фейков.

Эксперты «Диалога» заявили, что все вбросы делят на региональные, которые собирают самую большую аудиторию, и федеральные. Самое большое количество просмотров собрало видео про «украинские комендатуры» в Курской области. Всего 14 роликов посмотрели более 100 миллионов зрителей.

На втором месте по популярности оказались видео с дипфейками руководителей районных администраций Курской области. Поддельные личности призывали жителей «принять новую власть». Замкнул тройку фейковый документ о мобилизации женщин Херсонской области за подписью бывшего министра обороны Сергея Шойгу. Но вот только члены федерального кабмина не подписывают региональные приказы.

По словам экспертов, сейчас основной упор создатели фейков сделали на поддельные видео и документы. В своей «работе» они продолжат использовать технологии нейросетей и фотомонтажа.



Ранее неизвестные выбросили в белгородские Telegram-каналы поддельное видео с якобы губернатором региона Вячеславом Гладковым, который объявил о праздновании Дня украинского флага. За основу для кадров злоумышленники взяли видео из официального канала Гладкова.