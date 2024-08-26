Фейк: Белгородский губернатор Гладков поздравил россиян с Днем флага Украины

Губернатор Гладков стал героем видео с дипфейком о флаге Украины

Неизвестные распространили видеоролик, в котором губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поздравил жителей своего региона и соседней Курской области с первым Днем государственного флага Украины. В качестве основы для скандальных кадров авторы использовали видео из официального Telegram-канала руководителя российского региона.

Фейк

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поздравил жителей своего региона и Курской области с первым Днем государственного флага Украины .

Правда

Ролик с участием белгородского губернатора представляет собой дипфейк, за созданием которого стоит ЦИПсО. Вбросы подобных кадров использовались для дестабилизации обстановки в приграничном регионе.

Никакого обращения Гладкова по этому надуманному поводу не существует. Для создания фейкового видео были использованы кадры из официального телеграм-канала губернатора.

О том, что речь идет о подделке свидетельствуют сниженное качество изображения, искусственность сгенерированного сетями голоса, а также изменения артикуляции и слов, с которыми обычно Гладков обращается к жителям. Кроме того этого видео нет в Telegram-канале главы региона, а распространяют его злоумышленники через проукраинские аккаунты.

С Днем Государственного флага России, губернатор Гладков поздравил всех жителей Белгородской области поздравил отдельным постом и праздничным видеоклипом.

Информация о том, что губернатор Белгорода Гладков поздравил жителей Белгородской и Курской областей с первым днем государственного флага Украины, недостоверна. В действительности это дипфейк, в котором с помощью нейросетей синтезирован голос Гладкова, а также изменена артикуляция и язык речи.

Подобного сообщения никогда не появлялось в официальных социальных сетях руководства области. Очевидно, что видео было создано ЦИПсО в надежде посеять панику среди жителей региона.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.