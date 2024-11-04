Названы имена потенциальных глав Тамбовской и Ростовской областей

Основным кандидатом на пост губернатора Ростовской области стал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации президента России.

Слюсарь может занять место Василия Голубева, который возглавлял регион с 2010 года и подал в отставку 4 ноября. Правда, куда именно он уходит с поста губернатора, Голубев не уточнил.

Губернатором Тамбовской области может стать бывший мэр Краснодара Евгений Первышов. Он сменит на посту Максима Егорова, который также объявил о своей отставке 4 ноября. Бывший руководитель региона в обращении к жителям области отмечал, что продолжит работу на федеральном уровне.

Выборы губернатора Ростовской области состоятся 14 сентября 2025 года, сообщал региональный избирком.