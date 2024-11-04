Глава Тамбовской области получит федеральную должность
Глава Тамбовской области Егоров займет новую должность на федеральном уровне
Действующий губернатор Тамбовской области Максим Егоров займет новую должность на федеральном уровне. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Подтверждаем, что Максим Егоров переходит с поста губернатора региона на новую работу на федеральный уровень», — указали в администрации.
В Telegram-канале губернатор отметил, что за три года его работы в регионе удалось сделать очень многое.
«Хочу обратиться к вам со словами благодарности. За эти годы сделано многое, мы реализовывали национальные проекты, строили школы, открывали поликлиники и больницы, благоустраивали общественные территории. Но главное — это люди, мы сделали многое», — сказал он.
По его словам, руководство страны поставило перед ним задачи на федеральном уровне, которые также нужно выполнять.
Ранее об отставке с поста главы Ростовской области в связи с переходом на другую работу также объявил Васили Голубев.