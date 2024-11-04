Глава Тамбовской области получит федеральную должность

Действующий губернатор Тамбовской области Максим Егоров займет новую должность на федеральном уровне. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Подтверждаем, что Максим Егоров переходит с поста губернатора региона на новую работу на федеральный уровень», — указали в администрации.

В Telegram-канале губернатор отметил, что за три года его работы в регионе удалось сделать очень многое.

«Хочу обратиться к вам со словами благодарности. За эти годы сделано многое, мы реализовывали национальные проекты, строили школы, открывали поликлиники и больницы, благоустраивали общественные территории. Но главное — это люди, мы сделали многое», — сказал он.

По его словам, руководство страны поставило перед ним задачи на федеральном уровне, которые также нужно выполнять.

Ранее об отставке с поста главы Ростовской области в связи с переходом на другую работу также объявил Васили Голубев.