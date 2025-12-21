Названы два условия для выхода на пенсию в 2026 году

Сенатор Мельникова: в 2026 году стаж в 15 лет и 30 ИПК помогут выйти на пенсию

Россияне, имеющие минимальный страховой стаж в 15 лет и 30 пенсионных баллов, смогут выйти на пенсию в 2026 году. Об этом РИА «Новости» рассказала сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.

«Для назначения пенсии в 2026 году требуется минимальное количество стажа 15 лет и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов», — сказала она.

Страховая пенсия состоит из двух частей — фиксированной выплаты и индивидуальной, которая зависит от количества накопленных пенсионных баллов и продолжительности рабочего стажа.

Эксперты «Авито Работы» ранее рассказали, по какой формуле рассчитывается размер страховой пенсии. Кроме того, мужчины имеют шанс стать пенсионерами в следующем году, если им исполнится 64 года, а женщинам — 59. Для досрочного назначения пенсии необходимо накопить не менее 30 баллов.