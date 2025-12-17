Эксперты «Авито Работы» напомнили, что для досрочного назначения пенсии нужно не менее 30 баллов ИПК

С 1 января 2026 года страховые пенсии по старости увеличатся на 7,6%. После индексации средняя страховая пенсия достигнет около 27,1 тысячи рублей в месяц. Социальный фонд России (СФР) проведет индексацию автоматически, без необходимости подачи заявлений. Эксперты «Авито Работы» напомнили RT , что размер страховой пенсии рассчитывается по формуле: страховая пенсия = фиксированная выплата + (количество баллов ИПК × стоимость пенсионного коэффициента).

Чтобы узнать количество накопленных баллов ИПК, нужно авторизоваться на портале госуслуг, открыть личный кабинет и перейти в раздел «Работа и пенсия». Там можно просмотреть данные о стаже и накопленных баллах.

В 2026 году стоимость пенсионного коэффициента составит 156,76 рубля, а размер фиксированной выплаты — 9584,69 рубля. Минимальный размер страховой пенсии по старости не сможет быть меньше 14 287 рублей.

«При оценке будущей выплаты нужно убедиться, что выполняются требования для назначения страховой пенсии: минимальный стаж должен быть не меньше 15 лет, а количество пенсионных баллов — не менее 30», — рассказали в компании.

Возраст выхода на пенсию в 2026 году составит 64 года для мужчин и 59 лет для женщин. Для досрочного назначения потребуется не менее 30 баллов.

Для некоторых категорий граждан действуют повышенные размеры фиксированной части страховой пенсии. Например, фиксированная выплата увеличивается для пенсионеров старше 80 лет, для людей с инвалидностью I группы, а также для тех, кто имеет иждивенцев или несколько лет проработал в районах Крайнего Севера.