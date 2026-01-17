Названы 5 видов доплат и льгот, которые пенсионеры часто упускают

Многие пенсионеры получают основные выплаты автоматически, но сразу несколько видов поддержки они могут потерять, если не подать заявление. Об этом рассказала старший научный сотрудник лаборатории исследований уровня жизни и социальной защиты ИНСАП Президентской академии Елена Цацура в интервью агентству «Прайм» .

Аналитик выделила пять категорий выплат и льгот, о которых люди часто забывают. Во‑первых, это доплаты, связанные с трудовым стажем. Во‑вторых, надбавки за иждивенцев — детей или нетрудоспособных членов семьи, которых содержит пенсионер. В‑третьих, дополнительное ежемесячное обеспечение за особые заслуги и достижения.

«Чтобы не упустить такие выплаты, пенсионерам рекомендуется самостоятельно уточнять информацию в органах местного самоуправления или на официальных сайтах региональных властей», — напомнила Цацура.

Специалист рассказала еще о двух важных направлениях — налоговых вычетах и региональных доплатах к пенсии. Эти меры поддержки во многом зависят от решения местных властей и статуса самого пенсионера, поэтому без личного обращения человек легко может так и не узнать о своих правах.

Ранее в Госдуме напомнили, что с 1 апреля пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные, увеличатся на 6,8%.