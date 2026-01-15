Депутат Говырин напомнил, что Социальный фонд увеличит пенсии по инвалидности с 1 апреля

С 1 апреля пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные, увеличатся на 6,8%. Об этом сообщил депутат Государственной думы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в беседе с RT .

Как отметил парламентарий, повышение получат граждане, которые не заработали право на страховую пенсию по старости из-за нехватки стажа и пенсионных коэффициентов. Также выплаты проиндексируют получателям социальных пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца, включая детей.

«Сумма после индексации равна прежней выплате, умноженной на 1,068», — пояснил депутат.

Перерасчет произойдет автоматически. Если вместе с пенсией назначена федеральная социальная доплата до прожиточного минимума пенсионера, ее размер пересчитают с учетом новой суммы пенсии, добавил Говырин.