Организатор Второго ополчения в XVII веке Кузьма Минин является первым гуманитарщиком в истории страны. Об этом 360.ru рассказал медиатехнолог Ярослав Федосеев.

Он признался, что и сам использует методологию Кузьмы Минина, чтобы быстро закрыть сборы для закупки необходимого для наших бойцов.

«Эту методологию начал культивировать один из первых русских гуманитарщиков — Кузьма Минин. Когда он собирал ополчение для освобождения Москвы от поляков, проезжал по губерниям. Приходил во дворы к князьям и говорил, что отдает все, что у него есть, а сами князья — половину. Многие на это шли», — сказал Федосеев.

Медиатехнолог добавил, что такой подход оказывает на человека определенную мотивацию или давление.

Президент России Владимир Путин заявлял, что жители страны всегда будут помнить подвиги бойцов специальной операции. Власти также будут помогать военным и поддерживать их.