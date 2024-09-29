Названа причина наличия опасных веществ в 65% косметики

Попадающая на российский рынок косметическая продукция должна проверяться, чтобы продажу просроченных или опасных средств можно было заблокировать. Об этом RT заявил председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП) Павел Шапкин.

Эксперт прокомментировал новость о том, что в 65% косметической продукции, реализуемой в России, обнаружены опасные для здоровья вещества.

По его словам, сейчас только сам производитель гарантирует соответствие продукции требованиям. Он же наносит знак обращения на рынке, подтверждая, что она якобы прошла тесты.

«Но никаких инспекций не существует. Количество нарушений растет», — заявил Шапкин.

Ситуацию можно исправить, если ввести маркировку, позволяющую отслеживать просроченную продукцию и блокировать продажу продукции, которая представляет опасность для здоровья человека.

Кроме того, нужно, чтобы состав на этикетке был написан на русском языке, а не на латинице, причем с использованием аббревиатур. Шапкин добавил, что, к примеру, вызывающие отравление формальдегиды могут быть указаны на латинском, но потребителю в этом сложно разобраться и уже тем более проверить.

Ранее Роспотребнадзор призвал к маркировке косметики, реализуемой в России.