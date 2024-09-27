Косметику призвали начать маркировать из-за всплеска нарушений

Почти 6% косметики на российских прилавках не соответствовали нормам. Количество нарушений при ее производстве и продаже в 2024 году возросло в четыре раза, сообщила «Известиям» пресс-служба Роспотребнадзора.

Число плановых проверок сократилось в 2,5 раза, но на этом фоне увеличилось количество нарушений. В первом полугодии 5,8% проб, косметики и парфюмерии, взятых специалистами на анализ, не соответствовали обязательным требованиям. Это в четыре раза больше, чем за полгода до этого. Виновники отделались штрафами на общую сумму 453 тысяч рублей. Надзорные органы конфисковали у них продукцию на 1,15 миллиона рублей.

«Несоответствие такой продукции требованиям безопасности создает непосредственные риски для жизни и здоровья граждан. Отравления, ожоги, аллергические реакции — та цена, которую платит население за халатное отношение производителей», — предупредил глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов.

ОПИ предложила правительству как можно скорее ввести маркировку косметики. Пресс-служба Минпромторга заявила, что в качестве эксперимента она стартовала в январе. Обязательной маркировка станет весной 2025 года.

Специалисты нашли нарушения при производстве парфюмерии Lancome и Aerin Beauty. Поставщики сырья эксплуатировали детей.